Брюссель, 21 марта, 2025, 16:30 — ИА Регнум. Если Запад конфискует замороженные российские активы, это будет «актом войны» и не останется без последствий. С таким заявлением 21 марта выступил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер.

Global Look Press

«Мы живем в реальном, а не в вымышленном мире. Если конфисковать у кого-либо активы, то будут последствия, системные угрозы всей финансовой мировой системе», — отметил он, выступая перед журналистами после встречи лидеров ЕС в Брюсселе.

Де Вевер призвал глав государств Евросоюза не относиться к заблокированным активам РФ как к копилке, которую можно разбить, достать деньги и потратить на что угодно.

Как передавало ИА Регнум, большая часть замороженных Западом активов РФ находятся в международном депозитарии Euroclear, базирующемся в Бельгии. По данным на конец 2024 года, в нём находились €183 млрд заблокированных российских средств.

В ЕС на протяжении последних трех лет безуспешно ищут предлоги, как оправдать конфискацию замороженных активов. Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2025 года признал, что это сделать невозможно, так как подобный шаг противоречит международному праву.

Президент РФ Владимир Путин ранее подчеркнул, что изъятие замороженных российских активов будет воровством, как бы это ни называли, и оно не останется безнаказанным. Он отметил, что такая кража денег приблизит разрушение с таким трудом созданной системы, которая десятилетиями обеспечивала процветание Западу.