Москва, 21 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев обсудил развитие Военно-морского флота (ВМФ) с представителями федеральных министерств и ведомств, а также соответствующих организаций. Об этом 21 марта заявила пресс-служба Морской коллегии.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Стратегия [развития ВМФ] будет основана на базовых принципах строительства флота, учитывать опыт проведения специальной военной операции, современное состояние и прогноз развития военно-политической обстановки в мире», — говорится в релизе по итогам заседания Совета по стратегическому развитию ВМФ.

Основной целью документа было обозначено обеспечение безопасности и защиты интересов России в Мировом океане. Кроме того, участники заседания обсудили задачи в области береговой охраны и обеспечения безопасности в морских пограничных пространствах.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа президент РФ Владимир Путин подписал указ о создании Морской коллегии. В ее состав вошли три совета: по защите национальных интересов в Арктике, по стратегическому развитию ВМФ, а также по развитию и обеспечению морской деятельности России. В тот же день российский лидер утвердил положение об управлении по вопросам национальной морской политики.

Затем Патрушев объяснил причину создания Морской коллегии усилением обороноспособности в условиях современной геополитической ситуации. Он напомнил, что впервые Морская коллегия была создана при правительстве РФ в кризисное для страны время.