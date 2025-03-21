Москва, 21 марта, 2025, 16:32 — ИА Регнум. В Москве сотрудники МЧС сняли с дерева курьера, который оказался там из-за запертой в подъезде двери. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Кадр из видео

Курьер доставил заказ в один из домов в центре Москвы, однако не смог выйти из здания из-за захлопнувшейся двери. Мужчина решил вылезти через окно на крышу и перебраться с нее на дерево, откуда хотел спуститься на землю, но самостоятельно этого сделать не смог.

Росгвардейцы, патрулировавшие район, оценили ситуацию и оперативно вызвали на место происшествия сотрудников МЧС. Спасатели с помощью лестницы сняли мужчину с дерева, благодаря чему курьер избежал возможных травм.

Как сообщало ИА Регнум, 2 марта прошлого года в подмосковном городе Щелкове девушка застряла на дереве, когда полезла туда за кошкой. Спасатели приехали на автокране, сняли с березы и местную жительницу, и животное.