Вильнюс, 21 марта, 2025, 16:21 — ИА Регнум. Власти Литвы готовы направить свои войска на территорию Украины после прекращения огня. Об этом 21 марта заявил президент прибалтийской республики Гитанас Науседа.

Global Look Press

«Моя страна готова оказать необходимую поддержку. Мы говорим о вполне конкретных цифрах наших военных сил», — заявил он в интервью Bloomberg TV.

По мнению Науседы, подобные обязательства необходимо взять на себя всем странам — участницам коалиции. При этом литовский президент не стал уточнять, сколько именно войск Вильнюс готов направить Киеву.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg написало, что ряд стран Евросоюза вместо отправки войск на Украину предлагают усилить НАТО. Уточнялось, что только Лондон и Париж публично заявили, что готовы отправить войска на Украину, а другие государства предпочитают альтернативные меры поддержки Киева.

Газета Telegraph 20 марта сообщила, что президент Франции Эммануэль Макрон собирается отправить войска стран Европы на Украину под видом миротворцев ООН. Отмечалось, что Макрон вместе с премьер-министр Великобритании Киром Стармером пытаются привлечь страны ЕС к отправке военнослужащих в зону украинского конфликта.

Замглавы минобороны Великобритании Люк Поллард позднее в этот же день рассказал, Лондон может направить на Украину свои войска с восточных рубежей НАТО. Он уточнил, что на данный момент в прибалтийских странах базируются около 2,6 тыс. британских военных. Вместе с тем он признал, что Стармер не будет принимать такого решения, если его не поддержат США.

Глава МИД РФ Сергей Лавров еще в феврале отмечал, что Москва не давала согласия на размещение иностранных войск на Украине, а для отправки миротворцев требуется одобрение обеих сторон конфликта. Министр также назвал эту идею лукавой попыткой вновь накачать Киев оружием.

Президент России Владимир Путин вечером 18 марта обсудил с своим коллегой из США Дональдом Трампом урегулирование конфликта на Украине. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков позднее заявил, что в ходе этого разговора тему возможной отправки миротворцев на Украину никто не поднимал.