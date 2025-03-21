Москва, 21 марта, 2025, 16:07 — ИА Регнум. В Москве состоялось подведение итогов национальной литературной премии «Поэт года» и награждение победителей. В их числе вновь оказался Михаил Гуцериев. Объявление результатов премии приурочено к Всемирному дню поэзии ЮНЕСКО и происходит накануне этого праздника, который отмечается 21 марта.

Фото Алексея Ермолаева Михаил Гуцериев вновь завоевал премию «Поэт года» в номинации «Песни»

Михаил Гуцериев во время церемонии награждения обратился со сцены к жюри и зрителям. Он выразил благодарность всем, кто отбирал его работы для участия в конкурсе и оценивал их.

Михаил Гуцериев — крупный бизнесмен, благотворитель, доктор экономических наук, поэт, член Союза писателей России, композитор и продюсер. Его песни исполняют Филипп Киркоров, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Ани Лорак и не только. Гуцериев уже не раз становился победителем премии «Поэт года». Так, ему досталось звание лауреата в главной категории в 2023 году. А в 2022 и 2024 годах Гуцериев победил в номинации «Песни». Кроме того, он становился обладателем награды в номинации «Поэт года» национальной премии «Виктория» и Есенинской премии «Русь моя».

Национальная литературная премия «Поэт года» учреждена Российским союзом писателей при поддержке Минцифры России. Ежегодно в конкурсе принимают участие более пяти тысяч авторов, чьи произведения оцениваются членами большого жюри.