Херсон, 21 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе рабочей поездки в Херсонскую область затронула тему механизмов адресной помощи семьям с детьми. Об этом 21 марта сообщила ее пресс-служба.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Уполномоченный провела рабочее совещание с руководителями органов и учреждений системы профилактики социального сиротства в регионе. Она предложила штабу взять на себя роль оператора адресной помощи семьям, чтобы дети не попадали в учреждения. Отдельно решено изучить ситуации, где родителям могут помочь в восстановлении и снятии ограничений в родительских правах.

«Перемен в регионе много — назначен уполномоченный по правам ребёнка, комиссии по делам несовершеннолетних созданы во всех 14 округах. Завершен переход к единой модели — за систему профилактики социального сиротства отвечает областное министерство труда и социальной защиты», — отметила Львова-Белова.

Львова-Белова также осмотрела здание будущего Херсонского областного дома ребенка, в котором ведется ремонт. По ее словам, пока дети, оставшиеся без попечения родителей, проживают в больнице. Открыть дом ребенка планируется летом. По ее словам, важно, чтобы работа учреждения была основана на семьесберегающем подходе.

Команда уполномоченного вместе с фондом «Страна для детей» передала сейф-холодильник и игрушки для Новокиевского социально-реабилитационного центра, а сама Львова-Белова встретилась с живущей в одном из сёл многодетной семьёй. В помощь им передали скот и корм. Отдельно в регионе был организован личный прием граждан.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Львова-Белова сообщила, что 376 детей, пострадавших в результате агрессии киевского режима, получили единовременные выплаты по указу президента РФ Владимира Путина. Выплаты в размере 100 тыс. рублей предоставляются семьям из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей и прилегающих регионов, на территории которых несовершеннолетние россияне получили травмы от действий украинских формирований.

В том же месяце губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о проведении ремонтных работ объектов во всех муниципалитетах, один из них — Чкаловская школа в Новотроицком муниципальном округе с 800 учениками.