Москва, 21 марта, 2025, 16:28 — ИА Регнум. Помощник президента России Юрий Ушаков 21 марта рассказал, что в 2004 году разговаривал с президентом Владимиром Путиным о Сергее Лаврове, который вскоре был назначен главой МИД России.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Ушаков напомнил, что был на тот момент послом России в США, а Лавров — постоянным представителем РФ при ООН. Во время одного из мероприятий Ушаков, сидя рядом с Путиным, обсуждал российско-американские отношения.

«И вдруг Владимир Владимирович задает мне вопрос: вот как у вас, личные отношения хорошие? Я говорю, да, у нас просто близкие отношения, товарищеские», — рассказал Ушаков телеканалу «Звезда».

Затем президент попросил собеседника дать оценку качествам Лаврова.

«Я откровенно сказал, что среди нас, нынешних людей, которые занимают те или иные руководящие посты и в центральном аппарате [Министерства иностранных дел], и в загранучреждениях, он самый талантливый, способный и самый яркий. Руководитель так кивнул, промолчал, но я этот разговор очень хорошо запомнил», — рассказал Ушаков.

На пост министра иностранных дел Лавров был назначен 9 марта 2004 года. В истории современной России он дольше всех занимает пост главы МИД. Постпредом РФ при ООН Лавров был с 1994 по 2004 год.

Как сообщало ИА Регнум, 21 марта Лаврову исполнилось 75 лет. Путин подписал указ о награждении дипломата орденом Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги перед Отечеством и большой вклад в разработку и реализацию внешнеполитического курса страны.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл за вклад в развитие церковно-государственных отношений наградил Лаврова орденом Александра Невского I степени. Работа главы МИД способствует укреплению международного авторитета России и защите на мировой арене исторической правды, традиционных духовно-нравственных ценностей страны, подчеркнул глава РПЦ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 21 марта назвал Лаврова блестящим дипломатом, обладающим не только высочайшим профессионализмом, но и прекрасным чувством юмора. Лавров — руководитель той самой дипломатии, которую он филигранно проводит, подчеркнул представитель Кремля.