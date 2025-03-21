Москва, 21 марта, 2025, 15:58 — ИА Регнум. Правительство РФ выделило 750 млн рублей на подготовку и проведение в 2025 году международного музыкального конкурса «Интервидение». Соответствующее распоряжение опубликовано 21 марта на официальном портале правовой информации.

(сс) NikolayFrolochkin

Средства выделены Министерству иностранных дел России на предоставление субсидии Фонду сохранения и поддержки культурного наследия и развития национальной и мировой культуры «Традиции искусства».

Также внешнеполитическому ведомству поручено проконтролировать целевое и эффективное использование средств.

Как передавало ИА Регнум, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в 2025 году конкурса «Интервидение» в Москве и Подмосковье. Председателем оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко, а председателем наблюдательного совета конкурса, координирующим информационное сопровождение и утверждающим концепцию, — первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Министр иностранных дел Сергей Лавров 5 февраля отметил, что на «Интервидении» не будет извращений и издевательств над природой человека, а конкурс даст возможность всем странам без цензуры показать лучшие музыкальные традиции и станет ещё одной площадкой для взаимодействия деятелей искусства.

12 февраля спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что об участии в «Интервидении» заявили исполнители из более чем 20 стран. По его словам, на мероприятии выступят музыканты и певцы из Китая, Бразилии, Латинской Америки, стран СНГ и Ближнего Востока.