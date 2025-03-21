В Германии нашли способ, как возобновить поставки газа из России
Bild: «Северный поток — 2» могут передать США для поставок газа из РФ в Германию
Берлин, 21 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на источники.
«Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток — 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», — говорится в материале, опубликованном 20 марта.
Опрошенные изданием эксперты сообщили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. Пока же немецкие компании не могут напрямую вести бизнес с российскими партнерами и вынуждены делать это через третьи страны.
Газета также отметила, что для поставок голубого топлива из РФ в ФРГ и США, и ЕС должны отказаться от введенных санкций.
Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Correctiv 13 марта также сообщало, что США якобы ведут переговоры с Россией и Германией о приобретении «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры. По данным издания, американская сторона планирует поставлять российские энергоносители в Европу.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт после этого сообщила, что лидеры стран в ходе беседы отметили большой потенциал у отношений между государствами. Это включает в себя «огромные экономические сделки» после завершения конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта сообщил, что Путин и Трамп во время разговора не поднимали тему запуска «Северного потока — 2». При этом они говорили о перспективах реализации ряда крупных совместных проектов.
Обе нитки «Северного потока» и одна «Северного потока — 2» были взорваны в сентябре 2022 года. Диверсия произошла в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ в связи с этим возбудила дело о международном терроризме.