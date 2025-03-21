Берлин, 21 марта, 2025, 16:03 — ИА Регнум. Газопровод «Северный поток — 2» могут передать под управление США, чтобы Германия вновь могла получать газ из России. Об этом сообщила немецкая газета Bild, ссылаясь на источники.

Global Look Press

«Ведется работа над новой газовой сделкой: США могли бы взять под контроль российский трубопровод «Северный поток — 2» и таким образом поставлять российский газ в Германию», — говорится в материале, опубликованном 20 марта.

Опрошенные изданием эксперты сообщили, что в газовой сделке заинтересована промышленность ФРГ. Пока же немецкие компании не могут напрямую вести бизнес с российскими партнерами и вынуждены делать это через третьи страны.

Газета также отметила, что для поставок голубого топлива из РФ в ФРГ и США, и ЕС должны отказаться от введенных санкций.

Как передавало ИА Регнум, немецкое издание Correctiv 13 марта также сообщало, что США якобы ведут переговоры с Россией и Германией о приобретении «Северных потоков» и другой энергетической инфраструктуры. По данным издания, американская сторона планирует поставлять российские энергоносители в Европу.

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп 18 марта провели телефонный разговор. Пресс-секретарь Белого Дома Кэролайн Левитт после этого сообщила, что лидеры стран в ходе беседы отметили большой потенциал у отношений между государствами. Это включает в себя «огромные экономические сделки» после завершения конфликта на Украине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 19 марта сообщил, что Путин и Трамп во время разговора не поднимали тему запуска «Северного потока — 2». При этом они говорили о перспективах реализации ряда крупных совместных проектов.

Обе нитки «Северного потока» и одна «Северного потока — 2» были взорваны в сентябре 2022 года. Диверсия произошла в исключительных экономических зонах Швеции и Дании. ФСБ в связи с этим возбудила дело о международном терроризме.