Москва, 21 марта, 2025, 15:53 — ИА Регнум. В России снизились темпы роста кредитования с 2024 года и приблизились к нижней границе базового прогноза ЦБ России. Об этом 21 марта заявила председатель регулятора Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В целом кредитование растет темпами, близкими к нижней границе нашего базового прогноза. В последние месяцы темпы роста кредитования заметно ниже пиков прошлого года, но это нельзя интерпретировать как продолжение ужесточения денежно-кредитных условий, поскольку на спрос влияет не только кредит, но и бюджет», — отметила она на пресс-конференции.

Сообщается, что замедление темпов наиболее заметно в сфере потребительских кредитов. Корпоративное кредитование же имеет умеренный рост, однако динамика была «зашумлена» увеличенными бюджетными расходами в начале 2025 года. Таким образом, средства, полученные от бюджета, многие компании направили на погашение долгов.

Как передавало ИА Регнум, в тот же день Набиуллина отметила снижение вероятности нового повышения ключевой ставки. Уточняется, что дальнейшие шаги будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции до 4% к 2026 году.

Кроме того, 21 марта ЦБ в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Прогноз же по инфляции на год по-прежнему остался на уровне 7–8%. Тем не менее в регуляторе заметили, что, несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования удается сдерживать, а сберегательная активность граждан всё так же на высоком уровне.