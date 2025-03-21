Луганск, 21 марта, 2025, 15:57 — ИА Регнум. Пять сотрудников коммунальной службы Лисичанска Луганской Народной Республики (ЛНР) пострадали в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 марта сообщили в Telegram-канале правительства региона.

Евгений Биятов/РИА Новости

По предварительной информации, киевский режим нанес удар кассетными боеприпасами.

«Пострадали работники муниципального унитарного предприятия «Комплексный центр коммунального обслуживания» города Лисичанска», — говорится в сообщении.

Уточняется, что основной удар пришелся по городском рынку.

«Четыре женщины с минно-взрывными травмами и множественными осколочными ранениями госпитализированы в местную больницу. Еще один пострадавший — пожилой мужчина, он в тяжелом состоянии», — добавила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

Ранее 21 марта сообщалось, что машина заместителя министра ЖКХ Астраханской области Рамина Агаева попала под обстрел беспилотников ВСУ в ЛНР. Чиновник не пострадал, а его водитель получил ранения и находится в реанимации.

Как сообщало ИА Регнум, 30 января город Кременная в ЛНР подвергся массированному удару со стороны Украины. ВСУ выпустили по спальному району более 30 снарядов, в том числе кассетных. Пока известно, что ранен один мирный житель.

Военный эксперт Андрей Марочко 24 декабря сообщил, что украинские формирования в три-четыре раза увеличили интенсивность ударов по мирным жителям и гражданской инфраструктуре в Кременной на фоне активизации армии России на западе региона. По его словам, ВСУ бьют в том числе по центру города, где много гражданского населения.