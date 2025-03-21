Москва, 21 марта, 2025, 15:45 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили два дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Белгородской и Курской областями. Об этом 21 марта сообщило Министерство обороны РФ.

MOD Russia/Global Look Press

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Белгородской и Курской областей», — говорится в сообщении.

Уточняется, что беспилотники сбиты в период с 13:30 до 14:30 мск.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 21 марта российские средства ПВО сбили 43 украинских беспилотника, из них 34 — над Волгоградской областью, по четыре — над Ростовской и Курской областями и один — в небе над Белгородской областью.

Всего в период с 15 по 21 марта сбито 1113 дронов ВСУ, в том числе 536 вне зоны специальной военной операции. Также было уничтожено 28 управляемых авиабомб JDAM, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, Воздушно-космические силы России в воздушном бою сбили украинский истребитель МиГ-29.