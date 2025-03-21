Москва, 21 марта, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Памятники московского конструктивизма, в том числе кинотеатр «Ударник», становятся частью городских туристических маршрутов. Об этом заявила экскурсовод, блогер, основатель экскурсионного бюро «Вся Москва», лучший экскурсовод Москвы и России 2022 года Марина Крамская.

Агентство «Москва»

«Отрадно, что памятники московского конструктивизма возрождаются и становятся новыми точками притяжения, интегрируются в городские туристические маршруты», — сказала эксперт агентству городских новостей «Москва».

По её словам, в отреставрированном здании хлебозавода имени Зотова на Ходынской улице работает новый центр изучения конструктивизма «Зотов», ключевым экспонатом которого является само здание. Она добавила, что фасад памятника архитектуры, как и прежде, украшают крупные цифры 1931, выложенные белым кирпичом на красном фоне, по историческим фотографиям восстановлена надпись, выполненная в форме креста: «Хлебозавод 5».

Кроме того, клуб завода «Каучук», которому реставраторы вернули исторический облик, стал площадкой студенческого молодежного театра Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова. «Здорово, что здание сохранило свою историческую клубную функцию — здесь есть зрительный зал, репетиционный зал, эксплуатируемая кровля, проходят концерты и спектакли», — добавила экскурсовод.

Крамская подчеркнула, что эти объекты культурного наследия уже включают в программу городских экскурсий. «Надеюсь, что и отреставрированный кинотеатр «Ударник» в скором времени станет одной из точек туристических маршрутов, проходящих через остров Балчуг, или экскурсии по Арбату и его окрестностям», — заключила она.