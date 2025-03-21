Курск, 21 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. В Курской филармонии в рамках открытия «Всероссийских филармонических сезонов» состоялся концерт лауреата международных конкурсов пианиста Константина Хачикяна. Об этом 20 марта сообщила газета «Курская правда».

Global Look Press

Музыкант исполнил произведения Сергея Рахманинова и Модеста Мусоргского.

«Сегодня у меня первое свидание с Курском, я никогда здесь не был. Выступление перед публикой так же волнительно, как свидание с любимой. Рахманинов среди моих самых любимых композиторов. Из всего, что написал Сергей Васильевич для фортепиано, я не играл только два сочинения: Первую сонату и Вариации на тему Шопена», — поделился Хачикян.

Цикл Модеста Мусоргского «Картины с выставки» он исполнил впервые. По его словам, композиции являются необычными и не имеющими аналогов. он выразил надежду, что подобная музыка найдет отклик в сердцах курян.

В своих выступлениях пианист обязательно обращает внимание на поддержку зала.

Для Константина Хачикяна очень важна поддержка зала. Он очень тонко ощущает эмоции слушателей. Хачикян также развеял миф о том, что музыкантам не нравится, когда люди начинают аплодировать в паузах между частями музыкального произведения.

«На самом деле многие мои коллеги немного лукавят. Если ты сыграл первую часть концерта Чайковского, и аплодисментов нет, начинаешь думать: а точно ли все хорошо», — объяснил он.

«Всероссийские филармонические сезоны» — творческий проект, направленный на возрождение активной концертной деятельности на всей территории России и обеспечение равного доступа к культурным ценностям для жителей различных регионов нашей страны.

Как сообщало ИА Регнум, 16 марта в Санкт-Петербурге состоялся концерт лауреатов национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». В этом году создатели премии решили представить на сцене не только лучшие песни 2024 года, но и самые популярные композиции, удостоенные статуэтки ранее, и легендарные композиции прошлого.

Первой песней, прозвучавшей со сцены, стала «Священная война» Александра Александрова и Василия Лебедева-Кумача. Её исполнили все артисты, которым в этот вечер предстояло выйти на сцену. Следом прозвучала песня «Солнечный круг», которую звезды спели вместе с юными артистами. Также Елена Север исполнила патриотическую композицию «Верните память».