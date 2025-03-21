Сумы, Украина, 21 марта, 2025, 15:33 — ИА Регнум. Армия России за сутки нанесла удары по украинским подразделениям в районе 19 населенных пунктов Сумской области. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Александр Река/ТАСС

ВС РФ наносили удары оперативно-тактической, армейской авиацией и огнем артиллерии. В результате были поражены личный состав Вооруженных сил Украины (ВСУ) и техника противника в районах населенных пунктов Гуево, Алексеевка, Басовка, Беловоды, Варачино, Великая Рыбица, Веселовка, Владимировка, Водолаги, Журавка, Иволжанское, Локня, Мирополье, Могрица, Новая Сечь, Новенькое, Ободы, Садки, Юнаковка и Яблоновка Сумской области.

Всего за сутки на курском направлении враг потерял свыше 240 военнослужащих, танк, боевую машину пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Кроме того, три военнослужащих ВСУ сдались в плен российским бойцам.

Ранее 21 марта сообщалось, что российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВСУ. Уточняется, что в результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военные завершают разгром украинских войск в курском приграничье. По его словам, армия России провела в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.