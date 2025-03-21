Москва, 21 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Привлекательность рублевых активов выросла, в частности, после переоценки геополитических рисков акторами рынка. Об этом 21 марта заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ПРЕСС-СЛУЖБА БАНКА РОССИИ

«В целом привлекательность рублевых активов увеличилась благодаря сохраняющимся высоким доходностям в рублях и переоценке рынком геополитических рисков», — отметила она на пресс-конференции.

Тем не менее глава ЦБ добавила, что на данный момент преждевременно судить об устойчивости произошедших изменений.

Как передавало ИА Регнум, 13 марта агентство Bloomberg заявило, что международные инвесторы ждут возвращения активов российских компаний на мировые рынки. Авторы статьи подчеркнули, что после их выхода на международную биржу стоит ожидать стремительного скачка цен, на котором многие планируют заработать.

В феврале Bloomberg также отмечал, что после кардинальной смены политики Белого дома российский рубль превратился в наиболее перспективную валюту на развивающихся рынках. Отмечается, что с 2025 года российская национальная валюта укрепилась по отношению к доллару на 13%.