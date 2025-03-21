Москва, 21 марта, 2025, 15:30 — ИА Регнум. Украинские формирования за сутки лишились в приграничных районах Курской области более 240 бойцов. Об этом 21 марта сообщило Министерство обороны России.

Сергей Бобылев/РИА Новости

Уточняется, что группировка российских войск «Север» в ходе наступления нанесла удары по позициям нескольких бригад украинской армии у Гоголевки, Горналя и Олешни.

Российские авиация и артиллерия также нанесли поражение скоплениям личного состава и технике противника возле Гуево, а также в районах Алексеевки, Басовки, Беловод, Варачино, Великой Рыбицы, Веселовки, Владимировки, Водолаг, Журавки, Иволжанского, Локни, Мирополья, Могрицы, Новой Сечи, Новенького, Ободов, Садков, Юнаковки и Яблоновки в Сумской области.

«За сутки потери ВСУ составили более 240 военнослужащих, уничтожены танк, боевая машина пехоты, четыре боевые бронированные машины, 14 автомобилей и восемь минометов. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, за неделю с 15 по 21 марта российские военные освободили два населенных пункта в курском приграничье — Заолешенку и Рубанщину. Также было освобождено село Степовое в Запорожской области.

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что армия России завершает разгром украинских боевиков в курском приграничье. Глава государства отметил, российские войска провели в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.