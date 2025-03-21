Москва, 21 марта, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Вероятность дальнейшего повышения ключевой ставки уменьшилась. Об этом 21 марта заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Она отметила, что дальнейшие решения будут зависеть от того, достаточно ли скорости и устойчивости снижения инфляции для ее возвращения к 4% в 2026 году.

«Если они будут недостаточными, мы можем сделать дополнительный шаг по повышению ставки, хотя вероятность этого уменьшилась», — рассказала Набиуллина.

Как ранее передавало ИА Регнум, 21 марта Банк России на очередном заседании совета директоров в третий раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В ЦБ отметили, что текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.

В регуляторе сообщили, что несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования удается сдерживать, при этом сберегательная активность россиян сохраняется на высоком уровне. По итогам заседания ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7–8%.

18 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию. Он добавил, что эту задачу должны вместе решать органы власти и бизнес, причем не только крупный, но также малый и средний.

1 марта советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов отметил, что регулятор не изменяет свою денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до уровня 4%.