Москва, 21 марта, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Москвич заявил на дизайнера и блогера Артемия Лебедева в полицию, обвинив в оскорблении чувств верующих. Полиция проводит проверку, об этом ИА Регнум сообщил источник.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

18 марта в полицию обратился москвич, который попросил правоохранителей проверить публикации блогера Артемия Лебедева, содержащие оскорбительные высказывания в адрес православных верующих и их святынь.

«Поступило обращение от жителя Москвы, который потребовал привлечь к уголовной ответственности по ст. 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» блогера Артемия Лебедева за размещение в сети Интернет с доступом неограниченного круга лиц кощунственных изображений в отношении образа иконы Божьей Матери «Умиления» и образа Господа Иисуса Христа Вседержителя. Заявитель отметил, что указанные действия оскорбили его религиозные чувства», — рассказал собеседник агентства.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку, в результате которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее ИА Регнум сообщало, что суд оштрафовал Артемия Лебедева за оскорбление религиозных символов.