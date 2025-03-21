Москва, 21 марта, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Текущие темпы роста цен в России начали постепенно снижаться. Об этом 21 марта заявила глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Базовая инфляция хотя и замедляется, но находится вблизи 10%. При этом текущие темпы роста цен с начала года постепенно снижаются, и если услуги и продовольствие по-прежнему дорожают высокими темпами, то по непродовольственным товарам рост цен замедлился до умеренных значений», — пояснила она.

Набиуллина также добавила, что вероятность нового повышения ключевой ставки уменьшилась. По ее словам, решения регулятора о ключевой ставке будут зависеть от того, хватает ли жесткости денежно-кредитной политики для возвращения инфляции к 4% в 2026 году.

Ранее, 21 марта, Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых третий раз подряд. По итогам заседания ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7–8%.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию. Он добавил, что эту задачу должны вместе решать органы власти и бизнес, причем не только крупный, но также малый и средний.

Ранее, 1 марта, советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ не изменяет свою денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до уровня 4%.