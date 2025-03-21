Москва, 21 марта, 2025, 15:20 — ИА Регнум. В российской экономике в настоящее время не наблюдается резких колебаний. Об этом 21 марта заявила на пресс-конференции председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Признаки умеренного замедления внутреннего спроса и постепенного снижения напряженности на рынке труда говорят о том, что экономика, скорее, идет по траектории «мягкой посадки», без резких колебаний», — заявила Набиуллина.

Она также сообщила, что ЦБ на сегодняшнем заседании не обсуждал вопрос уменьшения ключевой ставки, потому что пока нельзя говорить об устойчивом снижении инфляции. Экономика России находится в зоне повышенной неопределенности, и во многом это связано с внешними условиями, отметила глава ЦБ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3954752" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> ЦБ РФ оставил ключевую ставку на уровне 21%

Как сообщало ИА Регнум, на заседании 21 марта Банк России в третий раз сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Как пояснил регулятор, текущее инфляционное давление снизилось, но все еще остается высоким. Рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, отметили в ЦБ РФ.

25 октября Банк России повысил ключевую ставку до 21% — самого высокого в истории ЦБ значения. Регулятор добивается снижения инфляции до уровня 4,5–5% в 2025 году.