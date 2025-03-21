Москва, 21 марта, 2025, 15:16 — ИА Регнум. Компания «Роснефть» и её дочерние предприятия высадили более 10,7 млн саженцев деревьев различных пород в 2024 году. Это почти на треть больше, чем годом ранее. Общая площадь лесопосадок сравнима с территорией, на которой помещается более 4,5 тыс. футбольных полей. За последние четыре года предприятия «Роснефти» высадили в общей сложности около 37 млн сеянцев и саженцев деревьев.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть»

В прошлом году предприятия компании высаживали саженцы в различных регионах страны, в том числе: в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, Ямало-Ненецком и Ненецком автономных округах, Республике Саха (Якутия), Красноярском и Ставропольском краях и других регионах. Работа велась как в рамках лесовосстановительных работ, так и добровольных акций, например, «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес» и Международной акции «Сад памяти», посвященной памяти погибших в Великой Отечественной войне.

Наибольший вклад в лесовосстановление в 2024 году внесли «РН-Юганскнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «Восточно-Сибирская нефтегазовая компания», «Башнефть», «РН-Ванкор» и «Самотлорнефтегаз». Эти предприятия высадили более 7 млн саженцев.

Общества группы не только проводят высадку деревьев, но и помогают оснастить современной техникой лесничества. Так, в 2024 году «Самотлорнефтегаз» передал снегоболотоходную технику отечественного производства лесничествам Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Самоходное оборудование адаптировано к работе в суровых климатических условиях и будет задействовано для противопожарного патрулирования, проведения работ по лесовосстановлению, а также круглогодичного санитарного контроля лесного фонда. При финансовой поддержке предприятия улучшено материально-техническое оснащение базы авиационной и наземной охраны лесов, которая занимается защитой и воспроизводством лесов округа.

21 марта отмечается Международный день лесов, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам рационального использования этих природных ресурсов, их значимости для нашей планеты.