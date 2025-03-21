Анкара, 21 марта, 2025, 15:28 — ИА Регнум. США сделают для Венгрии исключение из американских санкций при оплате поставок газа из России по контрактам с компанией «Газпром». Об этом 21 марта рассказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Global Look Press

Сийярто напомнил, что предыдущая американская администрация во главе с экс-президентом США Джо Байденом ввела санкции в отношении «Газпрома» и Газпромбанка, в результате чего страны Центральной Европы оказались в сложном положении.

«Вчера мы получили из Вашингтона информацию о том, что наша просьба сделать для нас исключение из этих санкций была удовлетворена», — заявил он на пресс-конференции по итогам встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом в Анкаре.

Глава МИД Венгрии добавил, что благодаря этому решению администрации президента США Дональда Трампа снабжение республики энергоносителями «надежно гарантировано».

Как сообщало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил 12 февраля, что санкции Евросоюза против России в области энергетики необходимо отменить. Он подчеркнул, что сообществу нужна новая экономическая политика без «дискриминации» атомной энергии и без санкционных мер.

Орбан отметил 21 февраля, что Будапешт считает, что после разрешения украинского конфликта цены на энергоносители не снизятся, из-за чего европейскую экономику ожидает плачевное будущее. Венгерский премьер добавил, что опасается, что нынешние лидеры ЕС не в состоянии вести эффективную политику в интересах стран сообщества.

Глава Минпромторга России Антон Алиханов 18 марта заявил, что отечественная экономика адаптировалась к санкциям Запада, а потоки экспорта переориентированы. Алиханов уточнил, что новые западные санкционные пакеты добавляют сложности, но никак не могут изменить общую картину.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчеркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.