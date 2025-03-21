Москва, 21 марта, 2025, 15:13 — ИА Регнум. В России планируют снизить на 15% показатель временной нетрудоспособности к 2030 году, так как более 70% случаев — это инфекционные заболевания. Об этом 21 марта заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В новом национальном проекте появляется еще один показатель, который мы с вами будем выполнять совместно — это снижение суммарной продолжительности временной нетрудоспособности у работающих лиц. Снижение этого показателя должно составлять к 2030 году 15%», — сообщил Мурашко в ходе заседании коллегии Роспотребнадзора.

Кроме того, глава ведомства указал на необходимость расширить систему мониторинга с опорой на расследование случаев заболеваний и локализации очагов, чтобы контролировать этот показатель, а также проводить вакцинопрофилактику среди граждан РФ.

Как передавало ИА Регнум, 16 января в Госдуме напомнили россиянам о праве автоматически продлить отпуск, если во время него сотрудник заболел и оформил больничный лист. Отмечается, что работник получит пособие по временной нетрудоспособности и при переносе отпускные возвращать не нужно, их пересчитают и включат в зарплату.

Кроме того, с сентября 2025 года в России будет введен новый порядок выдачи больничных листов для тех, кто часто отпрашивается на больничный. Ограничение получат работники, которые в течение полугода были признаны нетрудоспособными четыре и более раз. Таким образом, больничный лист будут выдавать только до трех календарных дней, а для продления будет нужно созывать врачебную комиссию.