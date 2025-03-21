Москва, 21 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. На уходящей неделе Telegram-каналы писали про кефирного мстителя, автомобиль-биотуалет и многое другое. Самое интересное — в нашей подборке.

Shatokhina Natalia/Global Look Press

Центральный федеральный округ

В Новой Москве, в одном из ЖК, появился неизвестный мститель, который бдительно следит за тем, чтобы водители правильно парковались во дворе. Машины, которые заехали на бордюры или газоны, обливает кефиром. «Осторожно, Москва» сообщает, что свою деятельность мститель начал в январе. За два месяца он так и не попался разъярённым нарушителям.

Калужская область тоже отметилась автомобильным курьёзом с провинциальным колоритом. Охраннику предприятия в Сухиничах понадобилось в магазин, он без спроса залез в трактор и уехал. Топливо кончилось на обратном пути. Несмотря на прохладную погоду, горе-угонщик остался в кабине, съел все купленные продукты и уснул. Сотрудники предприятия хватились машины, трактор со спящим охранником быстро нашли, пишет «Калужский мечтатель». Непонятно, будет ли мужчина осужден за угон.

А в Костроме отличился автобус. Вернее, терминал оплаты в автобусе. Он списал с карты горожанки почти 13 тысяч рублей, рассказывает «Костромач». За такие деньги можно было бы уехать гораздо дальше, чем из одного района Костромы в другой.

Северо-Западный федеральный округ

Весна близко и, возможно, этим объясняется помутнение рассудка у петербуржца, который зарезал цыганку. Шестидесятилетний Николай обратился к цыганке за заговорами. Вскоре его жена скончалась, а сам он серьезно заболел и решил, что именно колдунья виновата в порче. Пошел к ней и зарезал. На допросе признался, что… боялся попасть в её рабство после смерти, удивляется «У Петра за пазухой».

«Балтийский форпост» узнал о кампании по ловле бобра, которая развернулась в курортном Зеленоградске. Бобер перегрыз ствол одиннадцатилетнего вяза в рекреационной зоне, что не понравилось руководству муниципалитета. Конечно, животное после отлова просто выпустят в лесу, где его пищевые пристрастия не будут входить в противоречие с муниципальным благоустройством.

«Псковские причуды» несколько неожиданно признали, что главным блюдом псковской кухни стал… шашлык. В частности, на скором гастрофестивале «Моя еда» темой станет именно шашлык. «Самое время творчески и не без самоиронии обыгрывать этот тренд: благо, видов и форм шашлыка существует огромное множество», — пишет канал.

Приволжский федеральный округ

Замысловатая история случилась со нижегородским журналистом, которого командировали в Тюмень. Он добрался до места и пропал. Его телефон не отвечал. Журналиста стали искать, коллеги подняли шум. «Новости Нижнего Новгорода» пишут, что нашли его через пару дней в отеле — пьяным и живым. Оказалось, пока все стояли на ушах, журналист спокойно выпивал в укромном месте. Замечательно, что журналист — спортивный, в Тюмень он поехал освещать соревнования по биатлону.

Пермяк превратил биотуалет в миникар: такую новость передает «Мой город — Пермь». Житель Перми поставил биотуалет на колеса. Конструкция может разгоняться до десяти км/ч и вмещает троих пассажиров. Более странного авто Пермь еще не видала.

Приговор за необычное преступление вынесли жителю Самары. «Злой самаритянин» сообщает, что мужчина не помешал жене кусать сына. Дело в том, что женщина проводила дома некий эзотерический ритуал и кусала ребенка. Муж это видел и, несмотря на крики ребенка, не остановил жену. Ему назначено наказание в виде полутора лет исправительных работ, а жена проходит курс психиатрического лечения.

В Башкирии двое детей поиграли так, что понадобилась помощь МЧС. Сначала мальчик надел себе на голову горшок, затем сестра надела на палец пластиковое кольцо: оба не смогли снять предметы. Родителям пришлось вызывать спасателей, чтобы решить проблемы ребят. «Кажется, именно из таких детей вырастают взрослые, которые в очередной раз решают проверить, можно ли засунуть, а затем вытащить лампочку изо рта», — комментирует «Башкирский домовой».

Южный федеральный округ

Число курьезных лотов на «Авито» пополнила картина за 55,5 млн рублей. На желтом фоне изображен плоский зеленый человечек, рвущий на себе волосы. Такую картину вы и сами легко нарисуете. «Вынуждены констатировать, что в ассоциативном ряду это полотно стоит гораздо дальше от «Крика» Мунка, нежели от бессмертной цитаты: «Киса, я давно хотел вас спросить как художник художника. Вы рисовать умеете?» — шутит «Страновед».

В Новороссийске на судне из Турции нашли «зайца» — им оказался кот, который тайком залез на корабль в Стамбуле. Он выдал себя мяуканьем из контейнера. Кота назвали Бурак в честь турецкого актера Бурака Озчивита, пишет «Кубанская телега». Сейчас судьбу кота решает таможня, возможно, его ждет депортация в Турцию.

Северо-Кавказский федеральный округ

«Обиделся и угнал машину. Такая абсурдная ситуация произошла в Невинномысске», — рассказывает NewsTracker. Дело было так: горожанин сделал замечание выпивавшему в подъезде мужчине, затем сел в машину, чтобы уехать. Но выпивавший начал его оскорблять. Владелец авто вышел из машины, как вдруг пьяный сел за руль и мигом уехал в неизвестном направлении. Ехал недолго: врезался и убежал.

Уральский федеральный округ

В Екатеринбурге таксист отвез пятидесятилетнюю женщину домой, а спустя пару часов вернулся, чтобы ее… изнасиловать. «Екатское чтиво» пишет, что 29-летний парень вломился в ее частный дом, повалил на диван, сорвал одежду, но испугался матери жертвы. Причем во время поездки никаких поводов к тревоге он не подавал.

«Бажовский сказ» удивляется рыбакам, которые ловят рыбу на льду, сидя по уже щиколотку в воде. Зимне-весеннюю рыбалку заметили в Екатеринбурге. Поистине смертельная страсть!

Сибирский федеральный округ

«Настоящий Томск» рассказал о томской моде: юноши отрезают подошвы у кроссовок, чтобы ходить босиком, но при этом не вызывать лишнего внимания прохожих. Одного босоножку заметили в магазине, он сказал, что срезал подошвы, просто чтобы гулять босиком.

Парк новосибирского наукограда заваливают старым хлебом, причем целыми мешками. Жители полагают, что это делают сотрудники крупных продуктовых сетей. Под видом заботы о птицах они избавляются от просрочки, передает «Инцидент Новосибирск». Но вместо птиц на хлеб сбегаются крысы.

Дальневосточный федеральный округ

21-летний парень из Владивостока на спор присел две тысячи раз и попал в больницу. Приседал с шести часов вечера до трех ночи, а наутро не смог встать с кровати. Три дня пытался жить как обычно и ходил на работу, пока не заметил, что моча стала коричневой. Пошел к врачам: госпитализировали с проблемами печени и почек. «Врачи шутят, что могут написать диссертацию об этом случае», — добавляет Svodka25.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 28 марта.