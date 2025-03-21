Пхеньян, 21 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу 21 марта встретился в Пхеньяне с главой КНДР Ким Чен Ыном и передал ему послание от президента России Владимира Путина.

Алексей Никольский/РИА Новости

«Я передал, что, наверное, основное и важное, послание президента нашей страны, Владимира Владимировича Путина. Обсудили в том числе и это. Я считаю, что мы провели достаточно полезные, важные и нужные в нашей сегодняшней динамично развивающейся обстановке переговоры», — рассказал Шойгу журналистам.

Он уточнил, что переговоры с Ким Чен Ыном продлились около двух часов. Участники встречи рассмотрели результаты выполнения решений, принятых по итогам визитов Путина в Пхеньян и лидера КНДР в Россию в прошлом году. Также они обсудили восстановление диалога РФ и США и ситуацию на Украине. Кроме того, были затронуты вопросы безопасности.

Как передавало ИА Регнум, Путин посетил Пхеньян с визитом в июне 2024 года. Ким Чен Ын встречал его в аэропорту возле трапа самолета. Лидеры стран тепло поприветствовали друга при встрече и обнялись.

В ходе этого визита лидеры стран подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Путин подчеркнул, что этот документ будет основой отношений России и КНДР на длительный период. Он также отметил, что визит Ким Чен Ына в РФ в 2023 году в значительной мере помог выстраиванию межгосударственных связей.

Лидер КНДР посетил Россию с визитом в октябре, прибыв на станцию Хасан в Приморском крае на своем бронепоезде. Его встреча с Путиным прошла на космодроме Восточный. Ким Чен Ын после переговоров рассказал, что они с российским лидером обсуждали военно-политическую ситуацию на Корейском полуострове и в Европе.