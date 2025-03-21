Москва, 21 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. В Национальном центре «Россия» 20 марта обсудили повышение уровня финансовой грамотности в рамках заседания президиума Общественного совета при МВД России под председательством Анатолия Кучерены. Об этом сообщила пресс-служба центра.

Виталий Белоусов/РИА Новости

В числе участников были замначальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России генерал-майор полиции Евгений Лукин, замначальника отдела ГУЭБиПК МВД России полковник полиции Сергей Аверин и другие.

На повестке дня стоял вопрос профилактики и пресечения незаконных мошеннический действий, совершаемых под видом инвестиционной деятельности. По словам Лукина, потенциальные потерпевшие часто надеются легко получить прибыль. С помощь VPN-сервисов они находят в интернете якобы иностранные брокерские компании, перечисляя им свои сбережения.

«В этой связи важную роль играет просветительская работа. К примеру, гражданам, перед тем как сотрудничать с брокерскими компаниями, следует удостовериться на сайте Банка России, имеет ли она соответствующую лицензию и не внесена ли в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке», — пояснилЛукин.

В числе факторов, помогающих снизить риски, назвали действующую с 1 марта возможность установки самозапрета на оформление кредитов для физических лиц.

Кучерена отметил, что от граждан поступает довольно много обращений по поводу мошенничества с инвестициями. Задачей МВД он назвал грамотную профилактическую работу, в рамках которой необходимо указывать людям на последствия их решений.

«Важно помнить, если вам предлагают процент выше, чем дает банк, — это повод насторожиться, потому что здесь, возможно, присутствуют какие-то мошеннические схемы», — заявилКучерена.

На заседании также обсудили проект плана работы Общественного совета при МВД России на 2025 год. После завершения встречи участники ознакомились с выставкой «Путешествие по России», посвященной главным достижениям, разработкам и достопримечательностям всех федеральных округов страны.

Как сообщало ИА Регнум, с 1 марта на «Госуслугах» стал доступен сервис самозапрета на оформление потребительских кредитов и займов. Исключение составляют ипотека, образовательные и автокредиты, а также ранее заключенные договоры. Если человек устанавливает запрет, в его кредитной истории появляется соответствующая отметка, а банки и микрофинансовые организации будут обязаны отклонять заявки на кредит.

При этом мошенники уже разработали схему обмана с самозапретом на кредиты, при использовании которой они представляются сотрудниками банков и пытаются убедить потенциальных жертв в якобы неправильно установленной функции, чтобы те перешли по фишинговой ссылке. После перехода они списывают у жертвы обмана денежные средства, получив доступ к аккаунту на «Госуслугах» и банковским приложениям.