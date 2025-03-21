Москва, 21 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков приехал на церемонию прощания с народным артистом России Бедросом Киркоровым.

Алексей Майшев/РИА Новости

«Сегодня прощаемся с Бедросом. Он уникальный человек, он прошел всю войну», — отметил Песков в разговоре с журналистами.

Представитель Кремля рассказал, что Бедрос Киркоров был одним из тех, кто отстаивал памятник «Алёша» в болгарском Пловдиве и поднял общественность с тем, чтобы не дать снести этот монумент.

Как передавало ИА Регнум, Бедрос Киркоров умер 18 марта на 93-м году жизни. Причиной смерти стала остановка сердца.

Его сын Филипп заявил, что после смерти отца больше не считает себя ребенком. Он призвал всех ценить каждую секунду времени, проведенную с близкими.

Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года в Болгарии, а в 1960-х переехал в Москву. В Советском Союзе он много выступал и записал около 50 песен на радио. В 2012 году ему присвоили звание народного артиста России. Он также был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и орденом «За честь и достоинство».