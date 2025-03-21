Москва, 21 марта, 2025, 14:53 — ИА Регнум. «Русская медиагруппа» и Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предполагает поддержку инициатив друг друга в информационном пространстве и проведение совместных мероприятий для привлечения внимания к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья и их интеграцию в социум.

«Русская медиагруппа»

«На медиа лежит огромная социальная ответственность, и «Русская медиагруппа», обладающая многомиллионной аудиторией, в полной мере осознает это. Мы развлекательное музыкальное медиа, однако наш долг также способствовать развитию общества, помощи тем, кто в ней нуждается, популяризации идей инклюзивности и взаимопомощи. Мы благодарим наших партнеров за доверие и уверены, что сотрудничество с Всероссийским обществом инвалидов будет способствовать всесторонней поддержке его участников», — отметила гендиректор холдинга Любовь Маляревская.

По словам председателя ВОИ Михаила Терентьева, медиа представляет собой зеркало, способное не только отразить реальность, но и создать ее заново.

«Представители СМИ могут привлекать внимание общества и менять его отношение к различным значимым проблемам, в том числе к проблемам людей с инвалидностью. Уверен, наше сегодняшнее соглашение станет пространством диалога, где общество учится не делить людей на «нас» и «их», а видеть в каждом человека, достойного уважения, поддержки и равных возможностей», — подчеркнул он.

Всероссийское общество инвалидов (ВОИ) — крупнейшая общественная организация России, которая защищает права и интересы граждан с инвалидностью, взаимодействуя с органами государственной власти разных уровней. Общество организует творческие, туристические и спортивные мероприятия по всей стране.

«Русская медиагруппа» реализует социально ориентированную политику, поддерживая значимые для общества инициативы. Так, холдинг является многолетним партнером форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ, сотрудничает с Всероссийским обществом глухих в рамках программы социокультурной реабилитации людей со слабым слухом. Кроме того, медиагруппа поддерживает проект «Большую музыку — в малые города», популяризующий классику и способствующий интеграции новых регионов России в общее культурное пространство.