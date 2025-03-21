Курск, 21 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Командир спецназа «Ахмат» генерал-лейтенант Апти Алаудинов передал в Курский краеведческий музей предсмертный дневник жительницы села Мартыновка Суджанского района Татьяны Васьковой. Об этом 21 марта сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

t. me/Hinshtein

«Герои — это не только те, кто с оружием в руках бьется с врагом. Это и те, кто до последней своей минуты сохранил в себе силу духа. Несмотря на тяжелейшие испытания, не пошел на поводу у врага. Татьяна Сергеевна Васькова — жительница села Мартыновки. В августе, когда ВСУ прорвали границу, она отказалась уезжать вместе с родными. Не хотела оставлять дом, верила, что ничего страшного не случится», — написал он в Telegram-канале.

По словам главы региона, женщина жила в оккупации без света и тепла. Со временем стала записывать всё происходящее — течение зимы, попытки спастись от обстрелов и сон под столом в сарае. В своем дневнике попросила родных отыскать «хоть косточку». Женщину похоронили рядом с сестрой, поставив на могиле крест, чтобы помнить.

Ее записи бойцы «Ахмата» обнаружили 11 марта уже после освобождения Мартыновки. Хинштейн подчеркнул, что в них содержится огромная сила и огромная боль. В церемонии передачи дневника приняли участие дочь и внук погибшей. Они согласились, что записи должны стать частью будущего музея, посвященному периоду оккупации области.

Врио губернатора отметил, что экспозиция уже пополняется вещами бойцов и жителей приграничья, шевронами, формой, оружием и другими предметами.

«Мы должны собрать все доказательства этого звериного, бесчеловечного нацизма, который творили оккупанты на Курской земле. О том, как внуки наших прадедов, в чьих жилах течет кровь победителей, сегодня вновь громят врага», — заявил он.

Хинштейн сообщил, что как только обстановка в регионе нормализуется, будет исполнена последняя воля Татьяны Васьковой — ее перезахоронят на малой родине в Мартыновке.

Ранее жительница Суджанского района Валентина Глущенко, эвакуированная после успешных действий российских войск, рассказала о жизни под контролем ВСУ в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой. По словам женщины, украинские военные сначала разграбили все магазины бытовой техники, потом — магазины одежды, потом — продуктовые, а потом пошли по квартирам. Они ломали двери, заходили в жилища и грабили всё, что было. В основном им нужна была электроника, но выносили всё, «вплоть до трусов и лифчиков».

19 марта президент России Владимир Путин заявил, что российские военные завершают разгром украинских формирований в приграничных районах Курской области. Все находившиеся в курском приграничье украинские бойцы и иностранные наемники, совершившие преступления против мирных жителей, должны квалифицироваться и квалифицируются законодательством РФ как террористы, подчеркнул он.