Вашингтон, 21 марта, 2025, 14:52 — ИА Регнум. Соединенные Штаты Америки почти не принимают участия в рабочих группах союзников по пресечению попыток обхода антироссийских санкций. Об этом 21 марта сообщило агентство Bloomberg.

Global Look Press

«США в значительной степени отсутствовали в нескольких рабочих группах, созданных союзниками для подавления попыток обойти санкции, принятые в отношении Кремля», — говорится в статье.

По словам автора материала, представители США практически не принимают участия в призванных предотвратить поставки запчастей и оборудования якобы для производства оружия инициативах.

Американская сторона также почти не участвует в группах по мониторингу и соблюдению ранее введенного странами «Группы семи» (G7) потолка цен на нефть из России.

Уточняется, что чиновники Евросоюза пока не понимают, связано ли такое снижение участия США в этих группах с политикой новой американской администрации или же с дефицитом времени и квалифицированных кадров.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт не ответила на вопрос о том, допускает ли Вашингтон введение дополнительных антироссийских санкций. В связи с этим она напомнила, что президент США Дональд Трамп перед этим провел почти двухчасовой телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее в этот же день американский лидер отметил, что США могут наладить экономическое взаимодействие с Россией после завершения конфликта на Украине. Он уточнил, что у РФ есть ценные ресурсы, и отметил масштаб природных богатств страны.

Глава Минпромторга РФ Антон Алиханов 18 марта заявил, что экономика России адаптировалась к санкциям Запада, а потоки экспорта были переориентированы. По его словам, новые западные санкционные пакеты добавляют сложности, однако никак не могут изменить общую картину.

Путин неоднократно указывал о то, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Он также подчеркивал, что, несмотря на ограничения, экономика России демонстрирует рост.