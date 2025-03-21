Барнаул, 21 марта, 2025, 14:49 — ИА Регнум. В Барнауле Алтайского края на голову восьмилетней девочки с крыши пятиэтажного дома упала глыба льда. Об этом 21 марта сообщило управление СК РФ по региону.

Кадр из видео

ЧП произошло на улице Германа Титова, когда девочка возвращалась домой с уроков. На видео с места инцидента видно, что по улице шли двое взрослых людей и двое детей. Когда с крыши начал падать лед, взрослые побежали под крышу здания, дети последовали за ними, но школьница не успела, и на нее упал большой кусок льда.

Девочку госпитализировали, врачи диагностировали у нее ушибы головы.

СУ СК РФ по региону возбудило уголовное дело по факту произошедшего по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности. В ходе расследования правоохранители установят ответственного из числа сотрудников управляющей компании, кто должен был следить за надлежащим содержанием и своевременной очисткой кровли дома.

Как передавало ИА Регнум, 14 января в Петрозаводске при падении снежной наледи с крыши здания погибла 55-летняя женщина. По факту происшествия возбудили уголовное дело