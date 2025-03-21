Энергодар, Запорожская область, 21 марта, 2025, 14:44 — ИА Регнум. Восстановлена работа резервной высоковольтной линии энергоснабжения «Ферросплавная-1» Запорожской АЭС (ЗАЭС), выведенной из строя 11 февраля из-за обстрела украинскими войсками по Запорожской ТЭС. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба атомной станции.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

«Оперативный ввод линии энергоснабжения 330кВ «Ферросплавная-1» был невозможен из-за обстрела ВСУ 12 февраля объектов энергетической инфраструктуры области, в частности, тепловой станции», — говорится в Telegram-канале ЗАЭС.

В настоящее время энергоснабжение ЗАЭС поступает по линии 750 кВ «Днепровская» и линии «Ферросплавная-1». Радиационный фон на станции и возле нее не превышает естественных значений.

Как передавало ИА Регнум, из-за атак ВСУ на ЗАЭС последний работающий энергоблок на станции остановили в сентябре 2022 года. Гендиректор корпорации «Росатом» Алексей Лихачев 19 февраля 2025 года заявил, что работу объекта возобновят сразу, как только это позволит военно-политическая обстановка, а пока же украинская сторона продолжает провокации.

17 марта Россия отказалась проводить через территорию Украины ротацию наблюдающих за ситуацией на станции ЗАЭС инспекторов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Причиной стал обстрел ВСУ колонны с экспертами.