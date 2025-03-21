Москва, 21 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. России к 2030 году необходимо добиться технологического лидерства в сфере беспилотных летательных аппаратов. Такое поручение 21 марта дал правительству страны президент РФ Владимир Путин по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем.

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«Правительству РФ с учетом ранее данных поручений обеспечить ускоренное развитие отрасли беспилотной авиации для достижения к 2030 году технологического лидерства в ней, определив целевые показатели, характеризующие такое лидерство, и предусмотрев финансирование соответствующих мероприятий», — говорится в перечне поручений Путина, который опубликовали на сайте Кремля.

Доклад должен быть подготовлен до 1 июня, а затем предоставляться президенту раз в полгода.

Кроме того, глава государства поручил обеспечить создание эффективной системы госуправления в отрасли беспилотной авиации, для чего необходимо предусмотреть проведение мониторинга достижения целевых показателей национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

Как сообщало ИА Регнум, 19 февраля Путин в ходе совещания на базе научно-производственного предприятия «Радар ммс» в Санкт-Петербурге призвал активно развивать производство как военных, так и гражданских беспилотников в России. Российский лидер уточнил, что завод уделяет особое внимание созданию новейших образцов техники на современной электронной компонентной базе.

В январе глава государства рассказал, что за 2024 год производство гражданских беспилотников в России выросло в 2,5 раза в сравнении с 2023 годом. Путин также призвал как можно быстрее открыть для них небо, учитывая связанные с мерами безопасности трудности.