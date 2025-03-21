Казань, 21 марта, 2025, 14:20 — ИА Регнум. В Казани состоялся первый семинар-практикум Ассоциации ветеранов СВО по помощи в поиске пропавших без вести участников спецоперации. Об этом 21 марта сообщили в пресс-службе ассоциации.

t. me/veteranysvo

Организовать мероприятие помогло Поисковое движение России. Участие в нем приняли более ста представителей ассоциации со всей России.

По словам исполнительного директора объединения Дмитрия Афанасьева, ветераны со всей страны смогли обсудить возможность своего участия в поиске пропавших без вести товарищей. Они выразили готовность применять свои знания топографии и технические возможности для сокращения сроков установления судеб бойцов.

«Одна из важных задач — вернуть имена нашим защитникам. Особенно важно, что ветераны откликнулись и готовы активно включиться в это большое общее дело, а также участвовать в создании народного цифрового архива историй участников специальной военной операции», — сказал Афанасьев.

Акцент в ходе семинара сделали на обучении поисковым работам и работе с ДНК-материалами родственников пропавших без вести. Участники посетили молекулярно-генетическую лабораторию АНО «Военно-информационный поисковый центр», которая восстанавливает имена бойцов Великой Отечественной войны с момента создания в 2022 году. Проведенная модернизация позволила включить в работу и установление личностей участников спецоперации.

Председатель Поискового движения России Елена Цунаева отметила, что вопросы установления судеб пропавших без вести участников специальной военной операции приобретают особую значимость и требуют системного и профессионального подхода.

«Совместная работа ассоциации с поисковым сообществом позволяет рассчитывать на эффективный результат. Государственная дума уделяет этой теме особое внимание и готова оказывать всестороннюю поддержку. Установление судьбы наших защитников — это вклад в укрепление доверия общества и государства, в утверждение принципов справедливости и памяти о каждом, кто выполнял свой долг перед Родиной», — подчеркнула она.

Гостями семинара выступили главный федеральный инспектор по Республике Татарстан Виктор Демидов, врио директора департамента Минобороны РФ по увековечению памяти погибших при защите Отечества Андрей Таранов, Герой России, член экипажа танка Т-80 «Алёша» Расим Баксиков и другие.

В практической части выступили научные работники, эксперты в области молекулярно-генетических исследований, военные медики и инструкторы, специалисты Министерства обороны России. В результате участники семинара смогут присоединиться к работе по установлению судеб пропавших без вести военных.

Как сообщало ИА Регнум, в марте президент России Владимир Путин поручил распространить деятельность фонда «Защитники Отечества» на членов семей пропавших без вести бойцов спецоперации. Ответственными по этому поручению назначены и замминистра обороны Анна Цивилева, возглавляющая фонд, и первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

В середине февраля президент поручил Минобороны РФ до 1 апреля предоставить предложения по улучшению системы поиска российских бойцов, пропавших без вести в зоне спецоперации. Ответственным за выполнение поручения назначен министр обороны РФ Андрей Белоусов.