Москва, 21 марта, 2025, 14:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин поручил создать в стране систему, позволяющую идентифицировать беспилотные летательные аппараты в реальном времени. Список поручений президента опубликовала 21 марта пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Правительству совместно с госкорпорацией «Роскосмос» поручено создать и внедрить единую систему идентификации беспилотных воздушных судов, используемых в интересах российской экономики, предусмотрев возможность в режиме реального времени определять их принадлежность.

Ответственными назначены председатель правительства Михаил Мишустин, глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов и гендиректор АНО «Платформа Национальной технологической инициативы» Дмитрий Песков.

Также Путин поручил правительству совместно с «Платформой Национальной технологической инициативы» и «Сбербанком» внедрить использование искусственного интеллекта при производстве и эксплуатации беспилотников. Это необходимо для повышения автономности беспилотных воздушных судов, отмечается в поручении.

Доклад по этой теме должен быть представлен главе государства до 1 июня 2025 года. Ответственными назначен Мишустин, Песков и глава «Сбербанка» Герман Греф.

Перечень поручений президент утвердил по итогам совещания по развитию беспилотных авиационных систем, состоявшегося 28 января 2025 года.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 28 января в научно-производственном центре беспилотных авиационных систем «Самара» ознакомился с процессами сборки и испытаний выпускаемых изделий. В этот же день глава государства провел в Тольятти совещание по вопросам развития беспилотных авиасистем. Он назвал эту сферу перспективной. России в этом вопросе не просто необходимо быть самодостаточной. К 2030 году страна должна войти в число глобальных технологических лидеров в сфере беспилотных авиационных систем, подчеркнул глава государства.

В России с 1 января 2024 года действует национальный проект «Беспилотные авиационные системы». Он определяет стратегию развития беспилотной авиации в РФ на период до 2035 года. Одна из основных задач нацпроекта — создание и внедрение новых технологий в области авиации.