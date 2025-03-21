Москва, 21 марта, 2025, 14:15 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству организовать международный форум по развитию беспилотных систем. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба Кремля.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Организовать проведение международного форума по развитию беспилотных систем, предусмотрев обсуждение на нём вопросов организации международного сотрудничества в данной сфере», — говорится в перечне поручений главы государства, опубликованном 21 марта на сайте Кремля.

Доклад о выполнении необходимо представить до 1 сентября 2025 г. Ответственными назначены премьер-министр РФ Михаил Мишустин, мэр Москвы Сергей Собянин и специальный представитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля Путин отметил важность активного развития производства беспилотных авиационных систем для военных и гражданских нужд. Также он заявил о необходимости уделять особое внимание созданию новейшей техники на базе современной электроники.

28 января российский лидер призвал как можно скорее открыть небо для гражданских беспилотников, учитывая повышенные требования безопасности. Он назвал развитие БПЛА принципиальным вопросом для опережающего развития. Путин поручил правительству до 30 апреля представить предложения по этому вопросу.