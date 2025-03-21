Москва, 21 марта, 2025, 14:09 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин во второй половине дня пятницы, 21 марта, может провести международный телефонный разговор. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Александр Казаков/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Во второй половине дня [у президента РФ] возможен международный телефонный разговор», — заявил он в ходе брифинга.

Песков уточнил, что администрация главы государства выпустит по этому поводу традиционное сообщение.

Как сообщало ИА Регнум, 20 марта Путин провел телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. В ходе него российский лидер рассказал белорусскому коллеге о подробностях своего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом. Лидеры РФ и Белоруссии также обсудили вопросы союзного строительства, тему евразийской интеграции и график предстоящих контактов и совместных мероприятий.

Ранее, 18 марта, президент РФ провел телефонный разговор с Трампом, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине. Глава государства подтвердил принципиальную приверженность Москвы мирному урегулированию, отметив необходимость устранить первопричины конфликта и соблюсти законные интересы РФ в сфере безопасности.