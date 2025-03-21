Москва, 21 марта, 2025, 14:07 — ИА Регнум. Россия предупреждала, что Киеву нельзя доверять. Об этом 21 марта заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал нарушение киевским режимом условий 30-дневного взаимного прекращения огня по энергообъектам, отметив, что о таком Россия неоднократно предупреждала своих иностранных собеседников. Он добавил, что СМИ публикуют многочисленные сообщения и кадры, демонстрирующие преступный характер украинских властей.

«Все могут видеть, насколько можно доверять слову [главы киевского режима Владимира] Зеленского и слову других представителей киевского режима», — отметил представитель Кремля в ходе брифинга.

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