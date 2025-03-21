Брюссель, 21 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. Еврокомиссия (ЕК) обсуждает план по наращиванию Киевом импорта газа из Греции и Турции для дальнейшей отправки в Словакию. Об этом заявило издание Politico, ссылаясь на чиновников.

Alona_nikolaievych/Global Look Press

Отмечается, что страны Евросоюза планируют покупать топливо у Греции до 10 млрд куб. м и закачивать в украинские газохранилища. Затем оно будет через Словакию импортироваться в страны Евросоюза.

Издание подчеркивает, что благодаря этой схеме получиться «задобрить» власти Словакии, которые потеряли прибыль от поставок суммой до €500 млн в год. По словам неназванного чиновника ЕК, таким образом Словакия снова станет страной транзита.

Как передавало ИА Регнум, 1 марта премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Европа должна призвать Киев к возобновлению транзита газа из России. Он подчеркнул, что прекращение транзита топлива вредит всем странам ЕС, и пригрозил блокировать решения саммита по Украине, если Киев не восстановит поставки газа.

Также в феврале Словакия начала поступать российский газ через «Турецкий поток». Премьер-министр республики указывал на то, что у Братиславы появилось моральное право перекрыть поставки газа на Украину.

1 января Россия приостановила поставки природного газа в Европу через украинскую территорию, так как Киев отказался продлить соответствующее соглашение. В Еврокомиссии на это заявили, что якобы готовы к такому.