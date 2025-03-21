Курск, 21 марта, 2025, 14:01 — ИА Регнум. За неделю с 15 по 21 марта армия России освободила три населенных пункта в Курской и Запорожской областях. Об этом 21 марта сообщило Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников

"В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. В результате решительных действий освобождены населенные пункты Заолешенка и Рубанщина", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что подразделения группировки войск "Днепр" взяли под контроль населенный пункт Степовое в Запорожской области. В боях на этом направлении ВСУ за неделю потеряли свыше 510 военнослужащих, 32 автомобиля и шесть орудий полевой артиллерии. Кроме того, ВС РФ уничтожили девять станций радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Также российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов по объектам ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта президент РФ Владимир Путин рассказал, что российские военные завершают разгром украинских войск в курском приграничье. По его словам, армия России провела в последнее время ряд стремительных, достаточно дерзких и эффективных операций.

Ранее, 13 марта, ВС России освободили Суджу, а затем — населенные пункты Меловой и Подол. Позднее, 15 марта, также были освобождены Рубанщина и Заолешенка, расположенные в непосредственной близости от Суджи.

Глава комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов 18 марта рассказал, что после освобождения села Степового армия России успешно наступает у населенного пункта Лобковое. По его словам, российские военные также на тот момент вели зачистку сел Щербаки и Малые Щербаки на ореховском направлении.