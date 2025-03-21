Москва, 21 марта, 2025, 14:02 — ИА Регнум. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что власти Великобритании могут обвинить российскую сторону в причастности к пожару на электрической подстанции лондонского аэропорта Хитроу.

AP/TASS

«С нетерпением жду, когда на Россию повесят еще и пожар в Хитроу», — написал он с сарказмом в соцсети X (ранее Twitter).

Медведев также с иронией задал вопрос премьер-министру Великобритании Киру Стармеру, почему тот тянет с этим вопросом.

Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 21 марта аэропорт Хитроу в Лондоне был закрыт из-за взрыва с последующим пожаром на электроподстанции, которая снабжает воздушную гавань электричеством. По данными британских СМИ, без электричества остались около 16 тыс. человек. Также местные власти решили эвакуировать жителей и работников близлежащих предприятий из-за сильного пожара. Причину происшествия пока не выяснили.

Западные политики неоднократно бездоказательно обвиняли Россию в якобы причастности к каким-либо происшествиям и инцидентам, а также в агрессивности. Так, 19 марта будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц в бундестаге назвал конфликт на Украине «агрессивной войной» России против Европы. А президент Франции Эммануэль Макрон 5 марта заявил о безграничной «агрессивности» РФ.

Российские официальные лица неоднократно опровергали такие бездоказательные утверждения, звучащие на Западе. Президент РФ Владимир Путин еще в июне 2024 года назвал бредом заявления о возможном нападении России на Европу. Он отмечал, что антироссийская пропаганда используется западными политиками для оправдания гонки вооружений. Ухудшение отношений с рядом европейских стран произошло не по вине Москвы, добавил глава государства.