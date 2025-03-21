Москва, 21 марта, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Российские военные за неделю нанесли 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 21 марта сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

ИЗВЕСТИЯ/Пресс-служба Балтийского флота ВМФ РФ

«С 15 по 21 марта Вооруженными силами Российской Федерации нанесены 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — отметил он.

Генерал добавил, что в результате ударов поражены инфраструктура военных аэродромов, цеха сборки, места хранения и подготовки операторов ударных дронов, склады боеприпасов, а также пункты временной дислокации националистов и украинских вооруженных формирований.

Как передавало ИА Регнум, 20 марта Вооруженные силы РФ нанесли удар по воинскому эшелону с боеприпасами и вооружением для украинских формирований. Также были поражены склады военной техники и материальных средств, скопления личного состава и техники ВСУ в 153 районах.

19 марта расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» российской группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт ВСУ в районе Часова Яра в Донецкой Народной Республике (ДНР).

18 марта российские военные нанесли удар по инфраструктуре военных аэродромов, местам хранения и применения дронов. Кроме того, были поражены скопления живой силы и техники противника в 146 районах.