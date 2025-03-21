Москва, 21 марта, 2025, 14:27 — ИА Регнум. Небрежное отношение некоторых медиков в России к лечению пациентов с ожирением связано с пропагандой бодипозитива. Такое мнение 21 марта высказал министр здравоохранения Михаил Мурашко на заседании коллегии Роспотребнадзора.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«40% населения имеет излишний вес, по сути дела, это диагноз «ожирение». Наши специалисты, к сожалению, не все относятся к этому как к заболеванию, поэтому какая-то кампания с бодипозитивом, к сожалению, дала к этому несколько небрежное отношение, но это ведет как к дисгормональным нарушениям, так и, в том числе, к развитию сахарного диабета», — уточнил глава Минздрава.

Он добавил, что до 40% неинфекционных заболеваний возникают из-за ожирения. К таким недугам он в том числе отнес артериальную гипертонию и ишемическую болезнь сердца.

Мурашко призвал глубоко проработать вопросы, связанные со здоровым питанием. По его мнению, в решении этой проблемы должны участвовать Роспотребнадзор, Минсельхоз и Минздрав России.

Как сообщало ИА Регнум, в январе депутаты Госдумы призвали признать идеологию бодипозитива нежелательной в России, потому что она пропагандирует нездоровый образ жизни. По мнению парламентария Виталия Милонова, движение является деструктивным, так как популяризирует намеренный отказ от спорта и правильного питания, а также пренебрежение банальными нормами гигиены.

В феврале из данных Росстата стало известно, что более 40 млн россиян имеет избыточную массу тела. При этом доля россиян с избыточным весом растет. Так, в 2023 году индекс массы тела, соответствующий предожирению, имели почти 44% жителей России, в то время как пять лет назад этот показатель был на уровне 40%.