Москва, 21 марта, 2025, 13:52 — ИА Регнум. Всем гражданам Абхазии, имеющим гражданство РФ и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), доступен полный объем медицинской помощи в рамках базовой программы. Об этом сообщил председатель Федерального фонда ОМС Илья Баланин. Он уточнил, что сейчас ведется работа по упрощению процедуры получения медицинской помощи.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Российские граждане, проживающие на территории республики, и медицинские организации Абхазии не в полной мере осведомлены о порядке получения медицинской помощи по полису обязательного медицинского страхования, поэтому необходимо усилить информационно-разъяснительную работу», — считает Баланин.

В рамках реализации межправительственного соглашения между Россией и Абхазией, подписанного в 2017 году, существенно расширены возможности получения медицинской помощи для граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии. На сегодняшний день более 49 тыс. российских граждан, проживающих на территории Абхазии, получили полисы ОМС и могут пользоваться полным спектром медицинских услуг в соответствии с законодательством РФ, отметили в фонде.

Для получения полиса ОМС нужно предъявить заграничный паспорт гражданина РФ или паспорт, где отсутствует отметка о регистрации по месту жительства в России, а также паспорт гражданина Республики Абхазия, подтверждающий его регистрацию по месту жительства в Абхазии, а для детей — свидетельство о рождении с подтверждением гражданства РФ.