Москва, 21 марта, 2025, 13:43 — ИА Регнум. Банк России на очередном заседании совета директоров сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. Об этом 21 марта сообщила пресс-служба регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Уточняется, что ставка осталась прежней третий раз подряд.

«Текущее инфляционное давление снизилось, но остается высоким, особенно в устойчивой части. Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг», — сказано в сообщении ЦБ.

В регуляторе добавили, что несмотря на высокую инфляцию, рост кредитования удается сдерживать, при этом сберегательная активность россиян сохраняется на высоком уровне.

По итогам заседания ЦБ сохранил прогноз по инфляции на 2025 год на уровне 7–8%.

Как сообщало ИА Регнум, 18 марта президент России Владимир Путин заявил, что в стране необходимо избежать перекосов ключевых макропараметров и сдержать инфляцию. Он добавил, что эту задачу должны вместе решать органы власти и бизнес, причем не только крупный, но также малый и средний.

Ранее, 1 марта, советник председателя Центробанка России Кирилл Тремасов заявил, что ЦБ не изменяет свою денежно-кредитную политику и нацелен на снижение инфляции до уровня 4%.

14 февраля совет директоров ЦБ на первом в 2025 году заседании принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%. Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 20 февраля заявила, что Банк России будет снижать ключевую ставку только тогда, когда в стране начнется стабильное снижение инфляции. Если бы ЦБ РФ не поднимал ключевую ставку, инфляция на сегодняшний день была бы гораздо выше, указала глава регулятора.