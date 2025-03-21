Москва, 21 марта, 2025, 13:42 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 21 марта преднамеренно подорвали газоизмерительную станцию «Суджа» на приграничной территории Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кадр из видео

«Данный объект энергетической инфраструктуры, через который ранее осуществлялась прокачка более 40 млн кубометров газа в сутки европейским странам-потребителям, с 7 августа 2024 года до настоящего времени находился под контролем ВСУ», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что ранее ВСУ использовали этот объект как безопасный логистический пункт, а при отступлении уничтожили его. Министерство назвало такой шаг намеренной провокацией киевского режима наряду с недавними атаками на российскую энергетическую инфраструктуру.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп по телефону обсудили перспективы восстановления двусторонних отношений и положение на Украине. Американский лидер предложил Москве и Киеву на 30 дней приостановить удары по энергетической инфраструктуре друг друга, чтобы приблизить мирное урегулирование. Путин поддержал приложение и приказал ВС РФ прекратить соответствующие атаки. Глава киевского режима Владимир Зеленский после этого публично заявил о согласии с этой инициативой.

Российские военные в рамках выполнения приказа верховного главнокомандующего обезвредили семь собственных беспилотников, которые планировалось использовать для атаки на энергетический объект в Николаевской области. Шесть дронов были сбиты зенитным комплексом «Панцирь», а один — истребителем. Но в ту же ночь украинские силы нанесли удар тремя БПЛА по нефтебазе в Краснодарском крае, что вызвало масштабный пожар на объекте.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 21 марта подчеркнул, что приказ российского лидера продолжает действовать, несмотря провокации киевского режима. Это очередной раз показывает, что нельзя верить обещаниям Зеленского, подчеркнул официальный представитель Кремля.