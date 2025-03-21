Москва, 21 марта, 2025, 13:37 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности страны профилактику правонарушений.

Михаил Метцель/ТАСС

В начале заседания глава государства уточнил, что также будут рассмотрены вопросы из сферы правоохранительной деятельности.

«А именно поговорим о дополнительных мерах по повышению профилактики правонарушений среди отдельных категорий граждан», — рассказал он.

После этого Путин передал слово главе МВД РФ Владимиру Колокольцеву для доклада по этой теме.

Как сообщало ИА Регнум, в начале марта президент России призвал правоохранителей не снижать темпов борьбы с коррупцией, а также уделять особое внимание сфере гособоронзаказа и национальным проектам. Глава государства также указал на то, что на данный момент телефонное и интернет-мошенничество приобрело недопустимые размеры.

Позднее, 19 марта, Путин в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры призвал решительно бороться с экстремизмом, попытками дестабилизации общественно-политической обстановки в стране и публичными призывами к терроризму радикальных группировок. Он подчеркнул, что в стране все еще сохраняется высокий уровень преступлений среди несовершеннолетних.