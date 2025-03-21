Тель-Авив, Израиль, 21 марта, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Глава израильского минобороны Исраэль Кац 21 марта отдал приказ Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) занять дополнительные районы в секторе Газа.

Nasser Ishtayeh/Global Look Press

«Я приказал ЦАХАЛ взять под контроль дополнительные районы в Газе, эвакуировать население и расширить зоны безопасности вокруг Газы, чтобы защитить израильские населенные пункты и военнослужащих Армии обороны Израиля», — процитировала его слова газета The Jerusalem Post.

Кац добавил, что израильские военные будут захватывать всё большие территории сектора Газа, если палестинское движение ХАМАС будет продолжать отказываться вернуть Тель-Авиву заложников.

Как сообщало ИА Регнум, 19 марта ЦАХАЛ начал наземную операцию в центральной и южной частях сектора Газа для увеличения буферной зоны и создания барьера между его северной и южной частями. Также было принято решение о развертывании бойцов бригады «Голани» в южной части сектора Газа для возможных боев.

В ночь на 18 марта израильские военные возобновили военные действия против ХАМАС в секторе Газа и нанесли массированные удары по объектам движения в анклаве. По информации минздрава сектора Газа, в результате ударов военных Израиля погибли 412 человек. Среди погибших — премьер правительства ХАМАС Иссам ад-Даалис.

Министерство иностранных дел России 18 март призвало Израиль и Палестину вернуться к переговорам. Отмечалось, что Москва сожалеет о возобновлении израильской армией военной операции в Газе. В ведомстве подчеркнули, что силовыми методами урегулировать вопрос освобождения заложников невозможно.

В середине января Тель-Авив и ХАМАС при посредничестве Катара, Египта и США заключили соглашение о временном перемирии в Газе. После этого, в начале марта, Тель-Авив согласился на предложение Вашингтона временно прекратить огонь на период религиозных праздников Рамадан и Песах.