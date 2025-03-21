Донецк, 21 марта, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Операторы FPV-дронов Южной группировки войск ВС РФ ликвидировали три пункта управления беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ) недалеко от села Григоровка Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 марта сообщило Минобороны РФ.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Операторы FPV-дронов разведывательного батальона 3-й общевойсковой армии Южной группировки войск точными ударами дронов-камикадзе и сбросами с квадрокоптеров уничтожили три пункта управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в районе н. п. Григоровка», — сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

На кадрах видно, как после прицеливания взрываются три объекта, находящиеся в разрушенных зданиях, в кустах или под землей.

Уточняется, что ВС РФ также нанесли поражение личному составу украинских подразделений, который прятался в блиндажах.

Ранее, 21 марта, появилось видео, как расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка» группировки войск «Центр» ВС России уничтожил опорный пункт украинских военных на красноармейском направлении.

Как передавало ИА Регнум, 19 марта российский расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки войск «Юг» уничтожил опорный пункт украинских военных в районе Часова Яра в подконтрольной киевскому режиму части ДНР.